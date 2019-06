Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Progetto recupero ex-Ariston

Tenuto conto delle notizie apparse anche sulla stampa in merito al progetto di recupero dell’ex-Cinema Ariston, in base al quale sarebbero in via dii definizione il numero degli appartamenti che potranno essere ricavati in via Turati, dove è previsto anche un incremento dei posti auto per contribuire alla risoluzione degli annosi problemi di parcheggio nella zona.

Tenuto conto delle previsioni attualmente previste per quella area.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è al vaglio della amministrazione un progetto definitivo e in cosa consiste, in particolare quanti appartamenti si prevedono e quanti posti auto;

se il progetto presentato è conforme alla attuali previsioni o se sono necessarie delle variazioni e nel caso di che tipo;

se è stato fatto uno studio sull’impatto di questo progetto sulla mobilità nella ZTL sud e nelle zone limitrofe.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile