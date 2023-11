Interpellanza: Quale futuro per la Stazione Leopolda

Tenuto conto della convenzione in essere tra l’Associazione Casa della Città Leopolda e il Comune di Pisa, con la quale un ampio cartello di associazioni ha gestito in questi anni gli spazi della Stazione Leopolda;

Tenuto conto che la giunta Conti, a più riprese, ha ribadito la volontà di cambiare indirizzo riguardo a questi spazi, avanzando numerose ipotesi molto differenti: dal mercato a uno spazio per eventi;

Tenuto conto che ad oggi non è chiaro quale sia la progettualità della amministrazione riguardo a questo spazio.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale sia il progetto di questa amministrazione per la Stazione Leopolda;

Se si intende procedere ad un nuovo bando per la gestione degli spazi o invece si pensa ad una gestione diretta dello spazio e nel caso in quali forme;

Se si intende avviare un percorso partecipato con la cittadinanza sull’utilizzo di questo spazio;

Dove andranno a collocarsi le tante progettualità avviate in questi anni dalle associazioni che compongono il cartello “Associazione Casa della città Leopolda”

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

