Interpellanza: Quale futuro per l’area dell’ex Dipartimento di Chimica in via Risorgimento

Tenuto conto che l’Università di Pisa ha recentemente deciso di mettere in vendita l’ex Dipartimento di Chimica in via Risorgimento.

Tenuto conto che si tratta di un importante complesso immobiliare compreso tra via Rustichello, via Nicola Pisano e via Risorgimento per un’area di circa 9.500 mq a cui si aggiungono 6mila di area a verde.

Ricordato che l’immobile è vicino a Piazza del Duomo, all’area dell’ex Santa Chiara e a quella della Caserma Artale, queste ultime oggetto di importanti piani di riorganizzazione edilizia ed urbanistica.

Ricordato che in quello stesso quartiere l’Università dismetterà anche gli immobili oggi occupati dal Dipartimento di Biologia che verrà trasferito in una nuova sede a Cisanello, procedendo quindi alla alienazione anche di queste aree.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se vi sono state interlocuzione tra il Comune di Pisa e l’università di Pisa sul futuro di questo immobile;

Se è arrivata formale richiesta da parte dell’ateneo di cambio di destinazione d’uso per questa area al Comune di Pisa;

Se in caso positivo per quali tipo di destinazione;

Se è interesse del Comune acquisire l’immobile.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

