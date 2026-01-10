Interpellanza: Quale futuro per le ex-Stallette: stato delle interlocuzioni con la Scuola Superiore Sant’Anna

Tenuto conto che l’edificio delle Ex-Stallette è di proprietà comunale e che negli passati è stato oggetto di una importante ristrutturazione attraverso i Fondi PIUSS.

Tenuto conto che in questi anni gli spazi hanno ospitato le attività di Manifatture Digitali Cinema Pisa.

Tenuto conto che nel marzo del 2024 di questo anno il Comune di Pisa ha incaricato, invece, la società Praxis di fare una stima dell’immobile per la sua vendita.

Tenuto conto che la stima effettuata dalla società ha un importo di 2 milioni e 660 mila euro.

Tenuto conto che l’amministrazione comunale ha deciso di non proseguire nella concessione dei locali ai soggetti che lo hanno gestito ed utilizzato dal 2018 fino al giugno 2024 con la dispersione di professionalità ed eccellenze nella produzione di audiovisivi.

Tenuto conto che secondo quanto riferito in commissione e in consiglio comunale ci sono interlocuzioni dal marzo del 2024 tra il Comune di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna per la vendita a quest’ultima dell’immobile comunale.

Tenuto conto che sono trascorsi 2 anni dall’avvio di queste interlocuzioni e che frattempo l’immobile è chiuso e totalmente inutilizzato e in stato di abbandono

Si chiede al sindaco e alla giunta

se l’interessamento all’acquisto da parte della Scuola Superiore Sant’Anna è andato avanti o meno;

se è stata formalizzata o meno una proposta di acquisto e per quale importo;

se nel caso in cui questo interessamento della Scuola Superiore Sant’Anna sia sfumato, quali siano i progetti e le ipotesi di gestione di questo immobile da parte dell’amministrazione comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

