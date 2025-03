Interpellanza: Quale sarà il futuro dell’ex Presidio Ospedaliero Calambrone?

Di seguito l’interpellanza per il sindaco e la giunta del comune di Pisa

Interpellanza: Futuro ex Presidio Ospedaliero Calambrone

Tenuto conto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana con Delibera della D.G. n. n. 1329 del 18/12/2024 “Indizione di gara per l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà della A.O.U.P. “Ex Presidio Ospedaliero del Calambrone” sito nel Comune di Pisa, località Calambrone. Approvazione dell’avviso pubblico di vendita.”, ha adottato Avviso di Asta Pubblica con prezzo a base d’asta pari ad € 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila//00), per la vendita dell’immobile denominato “ex presidio ospedaliero del Calambrone”, sito in Pisa, Località Calambrone. L’avviso è pubblicato su BURT n. 4 parte III del 22/01/2025.

Tenuto conto che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2025 con le modalità indicate nel bando stesso.

Tenuto conto che in tutti questi anni di abbandono sono state tantissime le denunce da parte di cittadini e cittadine per lo stato in cui versava la struttura.

Tenuto conto che un suo eventuale recupero è operazione di interesse anche per il Comune di Pisa e per tutta la cittadinanza.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se sono a conoscenza dell’esito del bando stesso e nel caso quale questo sia;

se vi sono state interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e l’Aoup rispetto alla possibile destinazione d’uso di questa struttura;

se nel caso sia stato individuato un vincitore nel bando, se quest’ultimo ha avuto interlocuzioni con l’amministrazione comunale e nel caso quali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista