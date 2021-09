La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Realizzazione Darsena Europa

Tenuto conto che il commissario e presidente dell’Autorità portuale di Livorno Guerrieri ha dichiarato, in relazione alla realizzazione della Darsena Europa, in un articolo comparso ai primi di settembre su Ilfattoquotidiano.it: “A metà settembre pubblicheremo la gara sul progetto definitivo (per quel che riguarda le opere di difesa) e preliminare (per quel che concerne i dragaggi), prevedendo di aggiudicare i progetti esecutivi e le lavorazioni in autunno, per un totale di 450-490 milioni di euro”.

Tenuto conto che nel suddetto articolo si legge: “Un ostacolo sul cammino accelerato del commissario, però, c’è: la riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) al centro di una bonifica mai iniziata, stando al monitoraggio dell’ex Ministero dell’Ambiente. L’Autorità di Sistema vorrebbe infatti escludere dal SIN lo specchio d’acqua oggetto della Darsena Europa per evitare complicazioni sui sedimenti dragati, ma cinque mesi fa, per la prima volta dal 2003, un cesto di cozze usato per monitorare l’inquinamento ha indicato livelli di benzopirene superiori al consentito e l’iter si è bloccato su input dell’Istituto Superiore di Sanità. “La procedura, di competenza del ministero della Transizione Ecologica, è in dirittura di arrivo”, segnala tuttavia il commissario Guerrieri, con ottimismo”

Tenuto conto degli impatti che questa grande opera avrà su tutta la costa.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

Se sono a conoscenza se la gara indicata da Guerrieri sia stata effettivamente pubblicata.

Se la procedura del Ministero della Transizione Ecologica, indicata in premessa, sia stata conclusa e con quale esito.

Se il Comune di Pisa stia partecipando ad incontri o tavoli riguardanti il progetto e i suoi stati di avanzamento.

Quali siano i risultati di tali eventuali incontri e la documentazione eventualmente utilizzata per le discussioni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile