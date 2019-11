Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Pisa, 20 ottobre 2019

Interpellanza: Richiesta verifiche su parcheggio in via Nenni

Tenuto conto che in Via Nenni nei pressi della sede di Banca Mediolanum è presente un’area in sterrato bianco che viene utilizzato come parcheggio, accessibile dall’ingresso del piccolo parcheggio che si trova davanti la sede della Mediolanum stessa.

Tenuto conto che fino a pochi mesi fa questa area era un prato come si vede dalla immagine che si allega.

Si chiede al sindaco e alla giunta

chi sia il proprietario dell’area, che è stata adibita a parcheggio

se vi sono tutte le autorizzazioni per questo parcheggio e nel caso di averne copia

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile