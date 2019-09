Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Riduzione personale al People Mover

Tenuto conto di quanto emerso sulla stampa locale in merito alla riduzione di personale in servizio al People Mover a seguito delle decisioni assunte dal Comune di Pisa in accordo con la Pisamover riguardo il Piano di riequilibrio economico finanziario, in particolare per quanto concerne la riduzione dell’orario di funzionamento della infrastruttura

Si chiede al sindaco e alla giunta

quante erano le unità di personale in servizio presso il People Mover prima del primo agosto 2019, data di inizio della applicazione della nuova intesa tra Comune di Pisa e Pisamover.

quante sono ad oggi e nel caso quindi a quanti lavoratori non è più stato rinnovato il contratto

quante unità di personale prevede il funzionamento a regime del People Mover in base alle nuove intese siglate e quali tipi di contratto sono in essere per il personale attualmente in servizio

se il Comune era a conoscenza al momento della approvazione del Piano di riequilibrio economico finanziario che questo avrebbe comportato una riduzione del personale e nel caso se e quali iniziative avrebbe preso al riguardo per tutelare l’occupazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile