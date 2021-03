La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un luogo di culto per la comunità islamica a Porta a Lucca

Tenuto conto della risposta data dall’Assessore Dringoli al question time presentato dal gruppo consiliare Diritti in comune, in merito al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un luogo di culto per la comunità islamica a Porta a Lucca.

Tenuto conto che sono trascorsi 2 mesi e che ad oggi il permesso a costruire non è stato rilasciato.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se gli uffici hanno finito di predisporre la convenzione legata al rilascio del permesso di costruire;

in caso negativo quali siano i motivi di questi ritardi;

se vi sono altri ostacoli al rilascio del permesso di costruire e nel caso quali;

quando si pensa di poter chiudere l’iter di questa pratica.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile