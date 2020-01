Interpellanza: Ripristino percorso della Linea 5

Tenuto conto che a causa di alcuni lavori è stato modificato nel giugno del 2019 il servizio di autobus della linea 5, che infatti ha visto soppresse ben tre fermate nella via dell’Immaginetta dal momento della chiusura ad oggi.

Tenuto conto che da mesi il quartiere, in conseguenza di tale chiusura, non gode di un servizio di TPL adeguato alle esigenze della popolazione, sia perché una parte di essa deve raggiungere fermate più lontane per utilizzare l’autobus, sia perché i tempi di percorrenza in una delle due direzioni sono aumentati sensibilmente.

Tenuto conto che la soppressione delle fermate doveva comunque essere temporanea

Si chiede al sindaco e alla giunta