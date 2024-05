Interpellanza: Risorse per interventi fabbricato ERP in via Merlo

Tenuto conto che da anni gli abitanti del fabbricato ERP denominato “Quadrilatero” di Via Merlo 16/38 denunciano problemi di umidità e muffa in numerosi condomini a causa di infiltrazioni che vengono dalle terrazze dagli edifici.

Tenuto conto che a più riprese la giunta aveva annunciato sia la presenza delle risorse sia l’avvio dei lavori per sistemare queste criticità.

Tenuto conto della risposta fornita da Apes in data 17/02/2023 in cui si afferma che “per una risoluzione in via definitiva delle criticità era stata effettuata una valutazione tecnico economica per lavori di manutenzione straordinaria che mira al rifacimento completo delle coperture piane, da finanziare con un nuovo POR; tale valutazione ammonta a circa a 450.000 euro”.

Tenuto conto che nel 2023 i lavori non sono stati effettuati

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se queste risorse sono ad oggi stanziate e in caso positivo quando partiranno i lavori;

Se, quando ed eventualmente in quale misura (se variata), si intendono stanziare le risorse e quando è prevedibile quindi un inizio dei lavori.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...