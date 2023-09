Interpellanza: Ritardi lavori sottopasso di Putignano

Di seguito l’interpellanza presenta da Diritti in comune (Una città in comune – Unione Popolare) per il sindaco e la giunta del comune di Pisa

Tenuto conto che a più riprese l’amministrazione comunale aveva annunciato che i lavori per la realizzazione del sottopasso di Putignano sarebbero iniziati entro il 2022.

Tenuto conto che secondo quanto anche riportato sulla stampa la conferenza dei servizi si è chiusa già da un anno.

Si chiede al sindaco e alla giunta

quali sono le ragioni dei ritardi nell’avvio dei lavori; se vi è un cronoprogramma e quali tappe prevede; quando si prevede che inizieranno quindi i lavori.



Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

