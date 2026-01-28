Interpellanza: Ritardi sistemazione Parcheggio di via Aldo Moro

Premesso che
nel mese di maggio 2024 la Giunta comunale, per voce dell’Assessore ai Lavori Pubblici Latrofa, rispondendo a un’interpellanza del nostro gruppo consiliare all’interno del consiglio comunale, aveva annunciato una serie di interventi puntuali e quantificabili nell’area di via Aldo Moro, tra cui:
– l’installazione di nuovo arredo urbano per il parco giochi;
– un investimento di circa 110.000 euro per il rifacimento dei marciapiedi;
– la sistemazione e ripavimentazione del parcheggio di via Aldo Moro;
tali annunci lasciavano intendere un intervento organico e tempestivo volto a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area;
Considerato che
ad oggi il parcheggio di via Aldo Moro, nonostante sia a pagamento, si presenta come uno spazio fangoso, sconnesso e non pavimentato;
l’area risulta priva di una manutenzione adeguata, con evidenti disagi per cittadini e cittadine, nonché potenziali problemi di sicurezza e accessibilità;
centinaia di residenti nel quartiere di Porta a Mare da anni chiedono interventi strutturali in quella zona promuovendo anche una raccolta firme in tal senso
Si chiede al Sindaco e la Giunta comunale
a che punto siano i lavori previsti per la sistemazione del parcheggio di via Aldo Moro;
quali siano le tempistiche aggiornate per l’avvio e la conclusione degli interventi annunciati nel maggio 2024;
se e per quali motivi vi siano stati ritardi o modifiche rispetto agli impegni assunti pubblicamente.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista