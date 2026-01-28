Interpellanza: Ritardi sistemazione Parcheggio di via Aldo Moro

Premesso che

nel mese di maggio 2024 la Giunta comunale, per voce dell’Assessore ai Lavori Pubblici Latrofa, rispondendo a un’interpellanza del nostro gruppo consiliare all’interno del consiglio comunale, aveva annunciato una serie di interventi puntuali e quantificabili nell’area di via Aldo Moro, tra cui:

– l’installazione di nuovo arredo urbano per il parco giochi;

– un investimento di circa 110.000 euro per il rifacimento dei marciapiedi;

– la sistemazione e ripavimentazione del parcheggio di via Aldo Moro;

tali annunci lasciavano intendere un intervento organico e tempestivo volto a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area;

Considerato che

ad oggi il parcheggio di via Aldo Moro, nonostante sia a pagamento, si presenta come uno spazio fangoso, sconnesso e non pavimentato;

l’area risulta priva di una manutenzione adeguata, con evidenti disagi per cittadini e cittadine, nonché potenziali problemi di sicurezza e accessibilità;

centinaia di residenti nel quartiere di Porta a Mare da anni chiedono interventi strutturali in quella zona promuovendo anche una raccolta firme in tal senso

Si chiede al Sindaco e la Giunta comunale

a che punto siano i lavori previsti per la sistemazione del parcheggio di via Aldo Moro;

quali siano le tempistiche aggiornate per l’avvio e la conclusione degli interventi annunciati nel maggio 2024;

se e per quali motivi vi siano stati ritardi o modifiche rispetto agli impegni assunti pubblicamente.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

