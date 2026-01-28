Interpellanza: Mancati interventi sui marciapiedi e sul parco urbano di via Aldo Moro

Premesso che

nel mese di maggio 2024 la Giunta comunale, per voce dell’Assessore ai Lavori Pubblici Latrofa, rispondendo a un’interpellanza del Consigliere Auletta, aveva annunciato interventi precisi e misurabili nell’area di via Aldo Moro, tra cui:

– nuovo arredo urbano per il parco giochi;

– un investimento di circa 110.000 euro per il rifacimento dei marciapiedi;

– la sistemazione e ripavimentazione del parcheggio;

tali annunci avevano generato aspettative legittime tra i residenti rispetto a un miglioramento complessivo della qualità urbana e della vivibilità del quartiere;

Considerato che

gli abitanti di via Aldo Moro hanno promosso una raccolta firme che ha raccolto centinaia di sottoscrizioni da parte dei residenti, a testimonianza di un disagio diffuso e persistente rispetto allo stato di degrado dell’area;

ad oggi non risultano avviati né conclusi gli interventi annunciati per il rifacimento dei marciapiedi, che continuano a presentare criticità in termini di sicurezza, accessibilità e decoro urbano;

all’interno del parco urbano di via Aldo Moro gli interventi effettuati risultano del tutto insufficienti e limitati alla collocazione di sole due panchine e di un unico punto luce che, peraltro, risulta orientato verso le abitazioni circostanti anziché verso l’area del parco;

il parco si presenta privo di una manutenzione adeguata e della necessaria cura del verde e degli spazi comuni, risultando di fatto poco fruibile per residenti, famiglie e bambini;

Ritenuto che

la mancanza di interventi strutturali e di una manutenzione costante rappresenti un segnale di scarsa attenzione nei confronti delle aree periferiche della città;

l’Amministrazione comunale abbia il dovere di garantire pari dignità, servizi e qualità degli spazi pubblici a tutti i quartieri, a partire da quelli più marginali;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

a che punto siano gli interventi annunciati per il rifacimento dei marciapiedi di via Aldo Moro;

quali siano le motivazioni dei ritardi accumulati rispetto agli impegni assunti nel maggio 2024;

se l’Amministrazione ritenga adeguati e sufficienti gli interventi finora realizzati all’interno del parco urbano;

quali ulteriori azioni concrete intenda mettere in campo per garantire la manutenzione, la sicurezza e la piena fruibilità del parco e degli spazi pubblici di via Aldo Moro;

se e come l’Amministrazione intenda rispondere alle richieste espresse dai residenti attraverso la raccolta firme.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

