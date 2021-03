La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Santa Croce in Fossabanda: interlocuzioni con Scuola Superiore Sant’Anna

Tenuto conto che nel settembre del 2020 la Scuola Superione Sant’Anna diffondeva una brochure in cui annunciava l’intenzione di acquisire dal Comune il complesso di Santa Croce in Fossabanda per farci un nuovo campus.

Tenuto conto che questo progetto è stato ribadito dalla stessa rettrice della Scuola in più occasioni.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è stato raggiunta una intesa con la Scuola Superiore Sant’Anna e nel caso quali i sono i termini della medesima;

In caso contrario quali siano le difficoltà in merito riguardo all’accordo;

Perché non si è portato avanti invece l’interlocuzione con l’ARDSU per utilizzare quello spazio come alloggio per gli studenti e punto mensa come richiesto da tempo dallo stessa ARDSU.

