Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Servizi estivi per gli anziani

Tenuto conto della recente denuncia fatta dal circolo PRC “L.Turini” sul fatto che molti anziani residenti nelquartiere di Porta a Mare, Cep, Barbaracina e altre zone della città che fino allo scorso anno erano potuti andare alla spiaggia del gombo per alcune ore di svago, relax e socialità nel parco, non possono svolgere anche quest’anno questa attività in quanto a tutt’oggi la società della salute non ha organizzato nessun servizio sociale dedicato.

Tenuto conto della importanza di questo, rivolto alle fasce più deboli di popolazione della nostra città ed in particolare delle periferie.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Perché il servizio non è stato attivato e di ripristinarlo al più presto come avvenuto per gli anni scorsi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile