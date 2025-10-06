Interpellanza: “Siluramento del dottor Migliorini” da comandante della Polizia Municipale

Tenuto conto della recente dichiarazione dell’ex-consigliere comunale e parlamentare della Lega Ziello che negli scorsi giorni ha indicato, per spiegare il peggioramento, a suo parere, dei livelli in sicurezza in città: “L’assurdo siluramento del Dott.Paolo Migliorini soltanto perché considerato da tutti vicino a me da un punto di vista di visione operativa e dinamica dell’impiego della polizia locale (come se dovessimo avere un approccio della polizia municipale esclusivamente basato sulla gestione del traffico veicolare e ‘stacca multe’ come quello che ha la sinistra)”.

Tenuto conto che i fatti a cui fa riferimento l’onorevole Ziello risalgono oltretutto a quando lo stesso era consigliere comunale.

Tenuto conto della gravità delle affermazioni dell’onorevole Ziello che gettano ombre pesanti sul modus operandi della amministrazione comunale nei procedimenti di selezione del personale, in particolare di figure apicali e complesse come il comandante della Polizia Municipale.

Ricordato che lo stesso ex-consigliere comunale, poco dopo la nomina a comandante del dottor Migliorini, aveva dichiarato a mezzo stampa di aver “promosso” tale nomina.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

Se l’amministrazione conferma o smentisce le dichiarazioni dell’ex-consigliere comunale Ziello per cui la revoca del dottor Migliorini sarebbe stata un siluramento dovuto alla vicinanza dello stesso all’onorevole Ziello.

Se l’amministrazione comunale intende intraprendere iniziative a sua tutela rispetto alle dichiarazioni dell’onorevole Ziello, e se sì quali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

