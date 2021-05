Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Situazione di pericolosità entrata ed uscita asilo Nido San Biagio

Tenuto conto delle ripetute segnalazioni di diversi cittadini riguardo la pericolosità dell’attraversamento pedonale all’ingresso dell’asilo nido comunale San Biagio, in Via Di Nudo in particolare in orario di entrata e uscita dall’Asilo.

Dato che l’ingresso dell’Asilo-Nido ha un limitatissimo marciapiede e il lato opposto è occupato da autovetture posteggiate, lo spazio adibito alla circolazione è alquanto ristretto e crea costantemente, alle persone che entrano ed escono dalla struttura una certa apprensione, considerata la velocità sostenuta dei mezzi che la percorrono,

Tenuto conto anche che il cartello che segnala la vicinanza della scuola è posto a una decina di metri dall’ingresso del Nido, alla fine di un tratto curvilineo e che quindi la segnaletica potrebbe essere migliorata.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali interventi urgenti vuole adottare al fine di garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza dei bambini e della bambine e delle loro famiglie dall’asilo

Se è intenzione del sindaco usare le prerogative conferitegli con quanto previsto nel Decreto Semplificazioni per valutare l’istituzione di una Zona Scolastica presso questo asilo

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile