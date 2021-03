Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Sottoscrizione convenzione tra Comune di Pisa e Sviluppo Immobiliare di Pisa srl

Tenuto conto della risposta data dal sindaco in data 14 febbraio 2020 alla interrogazione relativa alla “ Convenzione tra il Comune di Pisa e la Sviluppo Navicelli ed eventuale subentro della Sviluppo Immobiliare di Pisa srl” in cui si affermava: “Sono in corso le verifiche necessarie per addivenire alla sottoscrizione della suddetta convenzione con il nuovo soggetto attuatore e/o procedere a eventuale rettifica o integrazione dello schema già approvato. La stipula della convenzione è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire”.

Tenuto conto che è trascorso più di un anno e vista la rilevanza strategica di quelle aree per la cantieristica.

Si chiede al sindaco e la giunta

Se le verifiche per la sottoscrizione della convenzione sono state effettuate e con quali esiti.

Se si intende quindi apportare rettifiche o integrazioni allo schema già approvato e nel caso quali.

Se la convenzione è stata stipulata, e nel caso di averne copia.

Se non ci è proceduto invece alla stipula, quali sono le ragioni della mancata sottoscrizione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile