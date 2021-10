Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Spazi nel quartiere CEP

Tenuto conto che nella città diversi quartieri, per molti anni, sono stati abbandonati all’incuria. Si tratta in particolare dei quartieri periferici e in diversi casi l’abbandono delle periferie è durato così a lungo da rendere necessari sia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche l’adozione di nuove politiche e nuovi investimenti per renderli adatti alle esigenze che sono cambiate nel tempo.

Tenuto conto che ancora ad oggi non sono attivi ambiti di partecipazione che permettano alla cittadinanza di far arrivare le proprie istanze al Consiglio comunale e a chi governa la città.

Considerato che i processi partecipativi sono utili a individuare priorità e modalità di azione sul territorio in modo da ottimizzare l’azione delle amministrazioni. E’ condizione necessaria che la partecipazione avvenga in modo sistematico, inclusivo e tempestivo, altrimenti non può definirsi tale.

Considerato che le cittadine e i cittadini di norma vedono attuare interventi nei quartieri in cui abitano senza che tali interventi siano passati attraverso momenti di informazione e partecipazione.

Evidenziato che sempre più spesso le cittadine e i cittadini che vivono nei diversi quartieri si attivano per chiedere all’amministrazione di migliorare le condizioni delle zone in cui vivono, anche sviluppando proposte ed mettendo in rilievo problematicità.

Constatato che la cittadinanza del CEP ha scritto all’Amministrazione e al Consiglio comunali sollevando una serie di problemi e chiedendo una serie di interventi che riguardano:

criticità del quartiere che richiedono lavori pubblici;

case popolari;

spazi pubblici;

servizi;

fondi e attività commerciali.

Constatato inoltre che la stessa cittadinanza ha chiesto di incontrare gli amministratori e i rappresentanti di diversi gruppi consiliari.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali siano le intenzioni ed i progetti della amministrazione comunale riguardo agli spazi del Vecchio Distretto ASL di Via Cilea e dei locali sottomercato ex Conad;

Se l’amministrazione comunale abbia preso in considerazione le proposte del comitato di quartiere e, nel caso, come e con quali tempi intenda agire per far sì che questi spazi vengano resi disponibili nelle forme richieste;

Nel caso l’amministrazione abbia valutato che le richieste del Comitato di quartiere non possano essere ottemperate, se siano state prese in considerazioni altre opzioni, nel caso, in cosa consistano.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile