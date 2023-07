Interpellanza: Spazio aperto in L.go Petrarca

Constatato che in largo Petrarca, di fronte alla ex Circoscrizione 5, c’è uno ( piazzale) attrezzato come campo da pallacanestro con due canestri in stato di (deterioramento) e in disuso da lungo tempo;

Visto che il quartiere su cui insiste largo Petrarca è privo di strutture per l’attività sportiva;

Tenuto conto che tale spazio, adeguatamente attrezzato con panchine, potrebbe diventare un punto di aggregazione intergenerazionale;

Considerato che, in un quartiere densamente abitato come quello su cui insiste largo Petrarca, creare occasioni di aggregazione ha un alto valore sociale.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se l’amministrazione ha in programma la ristrutturazione di tale spazio.

Se esiste un progetto al riguardo e nel caso quali sono gli interventi previsti.

Se si intende coinvolgere prima il quartiere per un progetto condiviso con la cittadinanza.

Se sono state stanziate le risorse per questi eventuali lavori, e a quanto ammontano.

Quali sono gli eventuali tempi di realizzazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

