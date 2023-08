Interpellanza: Stato attuazione implementazione Case di Comunità

Tenuto conto che nel nuovo sistema configurato dal Dm 77/2022, le case della comunità saranno il perno fondamentale della sanità territoriale, presidi fisici di semplice accesso ai quali i cittadini possano far riferimento per i bisogni di natura clinica, funzionale e sociale.

Tenuto conto che da circa 20 anni in Toscana è diffusa la sperimentazione delle Case della Salute, che allo stato attuale sono 76.

Tenuto conto che nella zona pisana, tra le poche zone del territorio regionale nessuna sperimentazione è stata mai realizzata.

Tenuto conto che solo nel 2023 il presidio di via Garibaldi ha assunto la denominazione di Casa della Salute, grazie al trasferimento di alcuni studi medici ma che ancora mancano procedure di presa in carico integrata e percorsi assistenziali.

Tenuto conto della Missione 5 Salute del PNRRR che prevede la realizzazione di 80 case di comunità in Toscana.

Tenuto conto che il progetto attuale della zona Pisana prevede 6 Case di Comunità in tutto il territorio, di cui 2 hub (Pisa e Cascina) e 4 spoke (Crespina Lorenzana, Marina di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano)

tenuto conto che nella zona pisana sono previsti 5.700.000 euro dei quali 1500 000 euro sono destinati alla realizzazione della Casa di Comunità hub in via Garibaldi e 400.000 per la Cdc spoke di Marina di Pisa

Tenuto conto dei tagli del Governo Meloni ai progetti del Pnrr, compresi anche quelli riguardanti la salute e la sanità.

Tenuto conto di quanto dichiarato dal Presidente della Regione Giani in questi giorni alla stampa su questo taglio dei fondi: “un terzo delle 77 case di comunità previste grazie al Pnrr verrebbero tagliate”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se e quali effetti avrà il taglio di questi fondi sulle case di comunità previste nel territorio del comune di Pisa.

Se sarà definito un progetto di trasformazione di Via Garibaldi in Casa di Comunità e quali sono i tempi.

Se questa riduzione delle risorse in particolare avrà conseguenze sul progetto della casa di comunità di Marina di Pisa il cui progetto ad oggi non è ancora partito.

Se e quali iniziative si intendono intraprendere al riguardo.

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

