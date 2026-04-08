Interpellanza: Stato dell’arte Tangenziale nord-est

Tenuto conto dei numerosi articoli comparsi sulla stampa locale negli ultimi giorni in cui sia il Presidente della Regione Toscana, sia il Presidente della Provincia hanno dichiarato che per completare tutti i lotti della tangenziale Nord-est mancherebbero circa 166 milioni, che si andrebbero ad aggiungere ai 34 milioni di euro già utilizzati per il primo lotto.

Tenuto conto che siamo di fronte ad un consistente aumento dei costi rispetto alle prime previsioni, e non è in alcun modo chiaro se questi 166 milioni siano ad oggi sufficienti per completare l’opera

Tenuto conto che un tratto della tangenziale dovrebbe passare sul territorio comunale di Pisa.

Tenuto conto delle criticità connesse a questa opera per quanto riguarda i livelli di inquinamento, come dimostrato dal parere dell’Arpat soprattutto per quanto concerne il quartiere de I Passi.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quali interlocuzioni vi siano state tra il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e la Regione Toscana in merito alla mancanza di risorse per completare l’opera e su questo importante aumento dei costi;

quale sia lo stato dell’arte in merito alla progettazione dei lotti che riguardano anche il comune di Pisa;

Se alla luce del parere dell’Arpat in merito alle criticità relative all’inquinamento acustico per la zona dei Passi l’amministrazione comunale ha chiesto degli interventi e nel caso quali, corredati da relativa documentazione.

Giulia Contini – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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