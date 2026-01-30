Interpellanza: Tagli al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ricadute sui finanziamenti destinati al Comune di Pisa

Premesso che

• il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) rappresenta uno strumento centrale della politica pubblica nazionale per la riduzione delle disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche e per il finanziamento di investimenti pubblici;

• il Fondo per il periodo di programmazione 2021–2027 dispone di una dotazione complessiva pari a 73,5 miliardi di euro ed è destinato anche al finanziamento di interventi realizzati dagli enti locali;

Considerato che

• la manovra economica approvata prevede una riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a 300 milioni di euro per l’anno 2026 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, peggiorando quanto previsto nella versione iniziale della manovra;

• tali riduzioni vengono adottate contestualmente a nuovi stanziamenti per altri capitoli di spesa, non direttamente riconducibili a politiche di coesione territoriale e sociale;

Rilevato che

• i Comuni sono soggetti direttamente coinvolti nella programmazione e nell’attuazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in particolare nei settori della rigenerazione urbana, del welfare territoriale, dei servizi pubblici locali, della mobilità sostenibile e della transizione ecologica;

• eventuali riduzioni delle risorse del FSC possono incidere negativamente sulla capacità di investimento e di programmazione degli enti locali, con ricadute concrete sui servizi alla cittadinanza;

Si chiede al sindaco e alla giunta

1. se e in quale entità il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 finanzi o abbia finanziato opere, interventi o servizi sul territorio del Comune di Pisa;

2. quali siano, in caso affermativo, le opere, i servizi o i progetti specifici interessati, indicando per ciascuno:

• l’importo complessivo del finanziamento FSC;

• lo stato di attuazione (programmato, in corso, concluso);

• l’ambito di intervento (welfare, infrastrutture, rigenerazione urbana, mobilità, ambiente, ecc.);

3. se i tagli previsti dalla manovra economica possano determinare riduzioni, ritardi o rimodulazioni dei finanziamenti FSC destinati al territorio pisano;

4. quali iniziative l’Amministrazione comunale intenda intraprendere per tutelare le risorse destinate a Pisa e rappresentare nelle sedi competenti la contrarietà ai tagli al Fondo;

5. se sia prevista un’azione di coordinamento con la Regione Toscana, con altri enti locali o con l’ANCI al fine di sollecitare il ripristino delle risorse originariamente previste per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

