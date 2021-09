Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Targa commemorativa Porta a Mare

Tenuto conto delle segnalazioni ricevute da diversi cittadini del quartiere di Porta a Mare riguardo al fatto che la targa commemorativa dei caduti durante la seconda guerra mondiale a causa dei bombardamenti americani sulla città davanti alle scuole Pertini, nel quartiere di Porta a Mare, era stata temporaneamente tolta a causa di alcuni lavori inerenti la zona incile.

Tenuto conto che è trascorso più di un anno, e che i lavori sono terminati, ma la targa non è stata più rimessa.

Tenuto conto del valore e del significato per la nostra città della memoria di quei tragici eventi, che ha portato a suo tempo a dedicare il largo in via Pertini 2 alle “Vittime del 31 agosto 1943”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Perché ancora la targa non è stata rimessa.

Quando è intenzione della amministrazione rimettere la suddetta targa e se si pensa di organizzare un evento pubblico al riguardo in quella occasione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile