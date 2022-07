La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Teatro Rossi: gara deserta: quali azioni per recuperare questo bene

Tenuto conto che il Demanio ha fatto un bando per la vendita di alcuni immobili di sua proprietà tra cui il Teatro Rossi.

Tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 19 luglio.

Tenuto conto che la procedura di gara è andata deserta.

Tenuto conto della rilevanza assoluta per la nostra città di un bene culturale come il Teatro Rossi.

Tenuto conto che in questi anni il Teatro Rossi è stato riqualificato e reso accessibile grazie all’attività dell’associazione Teatro Rossi Aperto, sgomberata un anno fa durante la pandemia.

Preso atto che la stessa associazione ha presentato anche al Comune di Pisa e agli altri enti un progetto di riqualificazione e riutilizzo.

Tenuto conto che il Demanio aveva chiesto sia al Comune sia alla provincia se fosse interessato alla gestione del bene con esito negativo da parte di entrambi gli enti, come riferito dalla vicesindaca in occasione della risposta ad una interpellanza presentata dal nostro gruppo consiliare

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è intenzione del Comune, alla luce della gara andata deserta, aprire un confronto con il Demanio e gli altri enti preposti (Provincia, Regione) al fine di portare avanti un progetto partecipato di riqualificazione del Teatro Rossi, a partire anche dalla proposta progettuale fatta in questi anni dal Teatro Rossi Aperto;

quali iniziative si intendono intraprendere per non far ricadere nell’abbandono questo bene culturale della nostra città.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile