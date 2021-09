La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Utilizzo guardie giurate private sul litorale

Tenuto conto che tra fine luglio ed inizio agosto il sindaco di Pisa ha annunciato l’utilizzo delle guardie giurate private per il controllo del territorio sul litorale, sulla base di un accordo con le associazioni di categoria.

Preso atto che a seguito di una richiesta di accesso agli atti fatta nelle settimane successive dal gruppo consiliare Diritti in comuni si è appreso che si è trattato solo di un annuncio in quanto ci è stato risposto dall’assessorato competente che non c’era alcun documento ufficiale, nessun protocollo e che l’assessora Bonanno ci sta lavorando.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se l’amministrazione ha prodotto ad oggi atti al riguardo e nel caso quali e di averne copia,

Se questa decisione è conforme a quanto chiarito inequivocabilmente dal Ministero dell’Interno, con una circolare del 16 dicembre 2019 (n. 557/PAS/U017145/10089.D(1)REG) diffusa a tutte le Prefetture, Questure e Comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ovvero che gli Istituti di Vigilanza Privata non possono essere impiegati in attività di controllo del territorio, attività propria della Polizia di Stato.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile