Interpellanza: Utilizzo locali Spazio Bono 19 per presidio della Polizia Municipale

Tenuto conto che è intenzione di questa amministrazione chiudere il progetto di Spazio Bono 19 e aprire in quella sede un presidio della polizia municipale

Tenuto conto che quei locali non sono di proprietà comunale ma di un soggetto privato che ha affittato in questi anni alla cooperativa Arnera lo spazio per lo svolgimento del progetto

Si chiede al sindaco e alla giunta