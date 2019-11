Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Valorizzazione Spiagge

Premesso che secondo il rapporto Legambiente 2019 in Italia la percentuale di spiaggia libera è inferiore al 50% delle coste sabbiose ed è sempre più spesso una spiaggia di serie b, vicino a foci dei fiumi, fossi o fognature dove la balneazione è vietata. E nel nostro Paese quasi il 10 per cento delle coste è interdetto alla balneazione per inquinamento. A ciò va aggiunto l’impatto di cambiamenti climatici, erosione e cementificazione selvaggia, ma anche i problemi legati ad accessibilità negata e concessioni senza controlli.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/29/spiagge-in-italia-meno-di-meta-sono-libere-e-gli-stabilimenti-piu-remunerativi-continuano-a-pagare-canoni-bassissimi/5356103/

Visto l’allegato 1 “Beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.” della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 153 Del 3 Ottobre 2019. Con particolare riferimento a

Id. Inv. 63642 n. 210 Spiaggia libera attrezzata 3

Id. Inv. 51401 n. 211 Spiaggia libera attrezzata 2

Id. Inv. 60943 n. 212 STABILIMENTO BALNEARE EX AMERICAN BEACH € 38.808,00

Id. Inv. 60707 n. 213 Stabilimento balneare Via Litoranea a Marina di Pisa.

Si chiede a Sindaco e Giunta

se sono attualmente in gestione/uso / commodato / concessione a soggetti terzi ed eventualmente a quali soggetti e con quali accordi

cosa intende questa amministrazione per “valorizzazione” in riferimento a queste spiagge

se vi sono in corso progetti di “valorizzazione” e nel caso quali

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile