Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Verifiche cantiere cortile della succursale della scuola Fucini in via San Casciani

Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimento fatte dal gruppo consiliare “Diritti in comune” in data 9.12.2021 e 17.02.2022 in merito al cantiere all’interno del cortile della succursale della scuola Fucini di Pisa in via San Casciani;

Tenuto conto delle risposte fornite dalla Ing. Ricci in data 13.12.2021 e 17.12.2022;

Considerato che nella seconda risposta del 23.02.2022 l’ing. Ricci rileva difformità da un punto di vista edilizio – urbanistico della SCIA e l’assenza della fine lavori e della conseguente agibilità;

Tenuto conto della risposta fornita dalla Direzione Edilizia Scolastica in data 25-2.2022;

Rilevato che ad oggi non è ancora pervenuta al gruppo consiliare alcuna risposta da parte della ASL di Pisa;

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se sono stati disposti dagli uffici gli eventuali accertamenti del caso e con quali esiti;

Se sono stati adottati eventuali provvedimenti necessari a tutela della salute dei ragazzi e del personale scolastico;

Se alla luce della mancata dichiarazione di fine lavori e la conseguente agibilità, l’attività commerciale si può comunque svolgere o meno e nel caso quali azioni sono state intraprese al riguardo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile