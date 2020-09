Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Verifiche parcheggio in via Nenni

Tenuto conto che a seguito di alcuni atti ispettivi promossi dal nostro gruppo consiliare è emerso che è stato realizzato un parcheggio in via Nenni senza che i soggetti attuatori dell’intervento fossero in possesso di alcun titolo abilitativo alla trasformazione dell’area stessa;

Tenuto conto che l’area verde ivi presente è stata trasformata con della ghiaia in area di parcheggio per le macchine, senza alcun titolo abilitativo

Tenuto conto che ad oggi ancora l’area è usata come parcheggio

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

quali azioni ha intrapreso l’amministrazione comunale nei confronti dei soggetti che hanno realizzato il parcheggio senza titolo abilitativo

se si è proceduto a chiedere ai suddetti soggetti il ripristino dell’area, o in caso contrario perché non si è proceduto a farlo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile