Interpellanza: Zona rossa nel quartiere della stazione

Vista la direttiva del Ministro dell’Interno (Prot. N.0105092) del 17/12/2024 rivolta ai prefetti.

Considerato che tale direttiva in particolare afferma che “il supporto fornito dai Sindaci non si limita al solo concorso della Polizia locale nell’attività di controllo del territorio ma inevitabilmente riguarda anche l’adozione, in tutte le aree maggiormente esposte al rischio di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità, di misure finalizzate alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza. Aree verdi, parchi e zone pedonali ben illuminate e curate creano un ambiente più sicuro, come pure l’installazione di impianti di videosorveglianza, per i quali sono stati assegnati in questi anni cospicui finanziamenti statali; senza dimenticare i progetti di educazione, inclusione sociale e sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità, riducendo così marginalizzazione e diseguaglianze, terreno fertile per comportamenti antisociali”.

Vista l’ordinanza del 23/01/2025 emanata dal Prefetto di Pisa (n. Protocollo 0004709) con la quale si disponeva la realizzazione di una zona rossa nell’area circostante la Stazione di Pisa, compresa tra Piazza della Stazione, via Mascagni, via Battisti (nel tratto compreso tra via Mascagni e via Gramsci), via Gramsci, Via Bonaini (fino a intersezione con via Puccini), via Puccini, per la durata di due mesi a decorrere dal 27 gennaio 2025.

Visto che, nelle premesse dell’ordinanza, viene riportato che nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 09/01/2025 “è stata individuata la zona della Stazione Ferroviaria di Pisa come quella che presenta un più alto indice di delittuosità a livello territoriale”.

Considerato che sul sito internet della Prefettura di Pisa non si danno notizie di un rinnovo dell’ordinanza sopra citata, né se ne hanno avute comunicazioni a mezzo stampa.

Tenuto conto che l’ordinanza del 23/01/2025 emanata dal Prefetto di Pisa era stata discussa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica “su istanza del Sindaco di Pisa” (come si legge nell’apposito comunicato stampa, disponibile sul sito internet della Prefettura di Pisa all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/pisa/notizie/comitato-provinciale-lordine-e-sicurezza-pubblica),

Considerato che il Sindaco di Pisa è membro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

– se il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo l’emanazione dell’ordinanza prefettizia, si è più riunito per discutere i risultati di questo provvedimento e, in caso di risposta affermativa, quali siano gli effetti dell’ordinanza prefettizia emersi in tale sede;

– se in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è discussa l’opportunità di prorogare la zona rossa oggetto dell’ordinanza di cui sopra oltre il termine previsto di due mesi e, in caso di risposta affermativa, per quali ragioni non si è provveduto al rinnovo, in caso di risposta negativa invece se il Sindaco di Pisa ha intenzione di proporre al Prefetto di Pisa un rinnovo dell’ordinanza;

– se l’Amministrazione comunale, in autonomia o in accordo con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intenzione di mettere in atto interventi nella zona della stazione ferroviaria coerenti con quanto riportato nella direttiva del Ministro dell’Interno ai prefetti e, in caso di risposta affermativa, quali sono questi interventi e con che tempistiche verranno realizzati.

Francesco Auletta -Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...