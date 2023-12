Di seguito l’interrogazione al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata da Ciccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

Interrogazione a risposta scritta: Agevolazioni IMU per alloggi sfitti dichiarati inagibili

Tenuto conto della legislazione vigente in materia di IMU, e la delibera del Consiglio Comunale di Pisa in cui si definiscono le aliquote e le detrazioni, nonché le agevolazioni previste in base alla normativa vigente per gli alloggi sfitti dichiarati inagibili.

Si chiede al sindaco e alla giunta di sapere

Quanti sono ad oggi gli alloggi sfittii nel comune di Pisa per i quali è stata presentata la dichiarazione di inagibilità per accedere alle agevolazioni IMU previste ;

A quanto ammonta complessivamente in termini assoluti l’importo delle agevolazioni per alloggi sfitti dichiarati inagibili

Se vi sono proprietari che hanno presentato richieste di agevolazione per più alloggi sfitti e nel caso quanti sono e per quanti immobili ciascuno ha chiesto l’agevolazione

Quanti di questi sono stati dichiarati inagibili sulla base di un’autodichiarazione del proprietario

Quanti controlli ha effettuato negli ultimi 5 anni la polizia municipale o altri uffici comunali per accertare la veridicità dell’autodichiarazione e con quali esiti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare