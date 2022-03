Di seguito l’interrogazione a risposta scritta presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione a risposta scritta: spese sostenute per albergazione in caso di sfratto ed emergenza abitativa

Tenuto conto del fatto che nella nostra città l’emergenza sfratti è sempre più pressante.

Tenuto conto del fatto che la causa principale degli sfratti è la morosità incolpevole a causa di una crisi economica che fa sentire in maniera sempre più forte i suoi effetti.

Tenuto conto del fatto che in molti casi le politiche adottate per far fronte a questa emergenza sono inadeguate e insufficienti.

Tenuto conto della necessità di individuare nuove e più efficaci soluzioni per evitare che uomini, donne e bambini si trovino in gravi situazioni di disagio.

Preso atto che nel territorio comunale sono presenti numerosi alloggi ERP chiusi ed inutilizzati.

Si chiede al sindaco e alla giunta

di sapere il totale delle spese sostenute da Comune, Apes e SdS (ciascuna per propria parte) inerenti alloggiamenti in b&b o altre strutture alberghiere conseguenze di sfratti e sgomberi, rispettivamente negli anni 2020 e 2021 (fornendo il dato in maniera separata per annualità);

di sapere per quante persone è stata destinata questa spesa per l’alloggio in emergenza e il tempo medio di alloggio nella struttura alberghiera per singoli o nuclei familiari, rispettivamente negli anni 2020 e 2021 (fornendo il dato in maniera separata per annualità);

di sapere ad oggi quante persone sono ospitate in queste strutture e nel caso quanti sono i minori;

di sapere quante e quali siano le strutture alberghiere a cui si ricorre in tali casi di emergenza abitativa e a ciascuna quante risorse sono state date rispetto al totale della spesa sostenuta rispettivamente negli anni 2020, 2021 e primi 2 mesi del 2022;

di sapere come sono state individuate queste strutture nel territorio comunale di Pisa specificando se con bandi ad evidenza pubblica, e nel caso questi quando sono stati effettuati, oppure su assegnazione diretta del servizio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile