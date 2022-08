Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Abbattimento alberi via di Pratale – Sostituzione alberi nel territorio urbano

Considerato che lungo via di Pratale numerosi pini sono stati abbattuti per permettere lavori di ripristino dei marciapiedi;

Vista la dichiarazione del sindaco alla stampa secondo cui “siamo costretti a rimuovere in totale 53 pini, che saranno sostituiti da 92 nuove piante di varie essenze”‘;

Constatato che il marciapiede attualmente realizzato, dall’incrocio fra via di Pratale e via Battelli all’incrocio di via di Pratale con la SP2 Vicarese, non presenta alloggiamenti per la piantumazione di nuovi alberi;

Cosiderata l’importanza che il verde urbano riveste nella mitigazione delle ondate di calore, sempre più frequenti;

Considerati i numerosi abbattimenti realizzati in città negli scorsi anni;

Si chiede al sindaco e alla giunta:

in base a quali valutazioni tecniche siano stati decisi gli abbattimenti;

se sia prevista la piantumazione di nuovi alberi lungo via di Pratale, e di quanti;

quali siano le specie delle piante che eventualmente sostituiranno quelle abbattute e sulla base di quali presupposti siano state scelte;

come si prevede di effettuare l’impianto dei nuovi individui, con particolare riferimento allo spazio e al sostrato necessari allo sviluppo di un apparato radicale profondo, stabile e adeguaramente areato, nonché alla garanzia di un adeguato apporto di nutrienti e acqua in modo da favorire l’attecchimento;

quanti alberi siano stati abbattuti, piantumati o in programma di abbattimento e piantumazione nel territorio urbano dall’inizio della consiliatura e quali siano le aree interessate;

se sia in atto un monitoraggio sulla stabilità degli alberi e, nel caso, quali piante siano interessate, attraverso quale tipo di valutazione venga condotto e con quale frequenza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile