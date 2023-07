Interrogazione: Alloggi di risulta vuoti

Tenuto conto che secondo quanto riferito da Apes in seconda commissione di controllo e garanzia erano circa 170 gli alloggi di risulta vuoti nel 2022.

Tenuto conto della situazione di grave emergenza abitativa nella nostra città.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quanti sono ad oggi gli alloggi di risulta vuoti nel comune di Pisa.

Per quanti di questi sono ad oggi in corso i lavori per il recupero e riutilizzo.

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 5.000 euro.

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 10.000 euro

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 20.000 euro.

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono superiori a

20.000 euro.

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...