Interrogazione: Andamento collaudi su edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica

Tenuto conto che gli alloggi ERP sono compresi in 297 fabbricati.

Tenuto conto che di questi il 51% è stato costruito prima degli anni ‘60.

Tenuto conto che, per la restante parte, solo l’11% risulta costruito dopo gli anni ‘90.

Considerato che in molti casi gli inquilini delle case popolari lamentano problematiche notevoli in seguito alla conclusione dei lavori di appalto.

Considerato che in alcuni casi le denunce effettuate dagli inquilini APES hanno raggiunto le cronache locali e talvolta nazionali per le problematiche riscontrate in seguito all’avvenuta conclusione degli appalti;

Si chiede al sindaco e alla Giunta

Quanti appalti siano stati conclusi con collaudo finale in carico alla committenza pubblica negli ultimi 5 anni;

In seguito ai collaudi in quanti immobili sia stato necessario effettuare nuovi interventi, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria negli ultimi 5 anni; e nel caso avere un elenco dettagliato degli edifici in cui si è intervenuti e per quali tipi di intervento.

Quale sia il valore complessivo degli interventi di cui al punto precedente.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

