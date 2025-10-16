Interrogazione: Applicazione ordinanza n.1649 del 23 luglio 2025

Vista l’ordinanza del Comandante la Polizia Municipale n. 1649 del 23/07/2025 avente ad oggetto “DIVIETO DI UTILIZZO DI STRUMENTI SONORI NON AUTORIZZATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTI NELLA “ZONA A” E NELLA “ZONA B” DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N.27/2019″ che, nelle more di una regolamentazione specifica, vieta in tali aree di fare uso di qualsiasi strumento musicale, di qualsiasi accessorio di amplificazione acustica (casse acustiche, altoparlanti, diffusori di musica, amplificatori, apparati radio, etc.) nonché di ogni altro dispositivo idoneo a produrre emissioni sonore tali da arrecare disturbo alle persone;

Visto che nel sopra citato atto si prevede, in caso di violazione dell’ordinanza, una sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro e un conseguente sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o delle apparecchiature impiegate;

Si chiede al sindaco e alla giunta

– a partire dal 23/07/2025 fino alla data della presente, quante sanzioni pecuniarie sono state irrogate in forza della sopra citata ordinanza;

– a partire dal 23/07/2025 fino alla data della presente, quanti e quali tipologie di strumenti e/o apparecchiature sono state sequestrate in forza della sopra citata ordinanza;

– quante di queste sanzioni e quanti di questi sequestri sono stati messi in atto in occasione dell’accertamento di altre infrazioni o di reati, e di che tipologia di reati si è trattato.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

