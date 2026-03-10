Interrogazione: assenza qualificazione ANAC di Port Authority di Pisa per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

Tenuto conto che nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 12 febbraio è stata approvata la proposta di delibera inerente la proroga del contratto di servizio per un anno tra il Comune di Pisa e la Port Authority, controllata al 100 per cento dal Comune di Pisa.

Premesso che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di garantire adeguati livelli di competenza e capacità organizzativa nella gestione delle procedure di affidamento;

Premesso che la qualificazione costituisce requisito necessario per poter procedere autonomamente all’affidamento e alla gestione di contratti pubblici sopra determinate soglie, sia per quanto riguarda i lavori pubblici, sia per servizi e forniture;

Considerato che da informazioni pubblicamente disponibili risulterebbe che Port Authority di Pisa non dispone attualmente di alcuna delle qualificazioni ANAC, sia nell’ambito dei lavori che in quello dei servizi e forniture;

Considerato che tale situazione potrebbe limitare la possibilità per Port Authority di Pisa di operare come stazione appaltante per le procedure che superano la soglia dell’affidamento diretto (€ 140.000,00 per forniture e servizi, e € 150.000,00 per lavori);

Tenuto conto delle importanti funzioni che il Comune affida a questa società come da contratto di servizio prorogato anche per il 2026 dal Consiglio comunale la scorsa settimana senza che sia stata data notizia della assenza di queste qualificazioni da parte della amministrazione comunale nonostante si intenda procedere ad implementare le attività affidate a questa società.

Ricordate le importanti risorse aggiuntive che la società si troverà a dover gestire a partire da questo anno di € 10.000.000,00 per la messa in sicurezza delle sponde del Canale dei Navicelli e così per i prossimi 2 anni.

Si chiede al Sindaco e alla giunta

quali sono le motivazioni per cui Port Authority non dispone di alcuna delle qualificazioni Anac sia nell’ambito dei lavori che in quello dei servizi e forniture.

Se la società sta procedendo o meno alle pratiche per acquisire le suddette qualificazioni e in caso contrario per quali ragioni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

