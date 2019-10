Qui di seguito l’ interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dai consiglieri del gruppo consiliare Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Data di presentazione: 3 ottobre 2019



Interrogazione: Assunzione da parte del Comune di Pisa di Mariano Tramontana

Tenuto conto di quanto emerso sulla stampa locale rispetto alla assunzione di Mariano Tramontana secondo la quale viene scritto che nella scadenza della selezione del 5 luglio per aderire alla selezione per mobilità volontaria bandita dal Comune di Pisa per due posti da istruttore direttivo della polizia municipale, risultava essere ancora imputato per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, accusa per la quale poi è stato assolto perché il fatto non sussisteva.

Tenuto conto che nella selezione tra i requisiti al Comma D del punto 2 dell’articolo 3 della selezione si specificava che i candidati “non devono avere procedimenti penali o disciplinari in corso”.

Tenuto conto che nello stesso avviso di selezione si legge: “ Le domande saranno considerate inammissibili e i candidati saranno esclusi nei casi di mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del bando, ai punti 1,2 e 3; e il punto 2 (comma D) è quello che vieta di partecipare per chi ha procedimenti penali pendenti come un processo

Tenuto conto che invece la domanda è stata accolta e il dottor. Tramontana ha anche sostenuto nel mese di luglio i colloqui nella sede della Polizia Municipale

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se Tramontana ha dichiarato o meno di avere un processo penale in corso, come previsto dall’avviso di selezione.

Se sulla base di queste dichiarazioni, quali sono state le considerazioni che hanno fatto ritenere ammissibile la domanda di selezione considerato quanto invece prescritto nei requisiti della selezione

Se il parere dell’avvocatura, da me richiesto e acquisito, tiene conto delle dichiarazioni rese dal candidato

Se quindi il Comune di Pisa anche in caso di procedimenti penali pendenti non ritiene in generale questo un requisito per la non ammissione alla selezione.

Se si sono verificati negli ultimi 5 anni eventuali esclusioni per selezioni comunali sulla base di questo requisito.

Se si sono verificati negli ultimi 5 anni eventuali esclusioni per selezioni comunali sulla base di questo requisito. Se il Tramontana è in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 3 dell’avviso, in particolare di non maturare i requisiti per cessare o per poter cessare dal servizio per pensionamento dopo 5 anni dalla data di scadenza dell’avviso, in considerazione dell’età anagrafica del medesimo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile