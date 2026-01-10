Interrogazione: Autorizzazioni lavori ex-asilo Coccapani per trasformazione in residenziale

Tenuto che nelle scorse settimane il Comune di Pisa ha venduto ad una società privata con sede a Pisa l’immobile denominato ex- asilo Coccapani.

Tenuto conto che dal mese di novembre sono già online tutti gli annunci per la vendita di ben 5 appartamenti, alcuni di lusso, che verranno realizzati all’interno dell’immobile: rispettivamente da 700 mila euro, 850 mila euro, 690 mila euro, 642 mila euro, e 424 mila euro.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

– se per la realizzazione di residenze messe in vendita è necessaria una variante al RUC, dato che l’edificio è attualmente classificato come “Attrezzatura di quartiere”, ed in caso affermativo, qual è lo stato del procedimento;

– se è stata presentata la richiesta di permesso di costruire o la SCIA da parte degli aventi titolo e nel caso quando e di averne copia;

– se l’amministrazione comunale ha valutato la pratica e nel caso ha rilasciato eventuali titoli abilitativi per l’esecuzione dei lavori sull’edificio;

– se l’eventuale progetto presentato tutela l'”interesse morfologico” individuato dal RUC;

– se l’edificio sia soggetto a vincolo architettonico in quanto proprietà pubblica di età superiore a 70 anni, ed in caso affermativo se l’eventuale progetto presentato ha già ottenuto il nulla-osta della Soprintendenza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...