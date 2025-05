Interrogazione: Autorizzazioni taglio alberi in giardino vincolato in via Roma

Tenuto conto delle segnalazioni ricevute da numerosi cittadini e cittadine sul taglio degli alberi ad alto fusto situati nel giardino con ingresso da via Roma, fra i civici 32 e 34, che costituisce pertinenza di un palazzo in via Santa Maria.

Tenuto conto che si tratta di verde urbano dentro le mura soggetto a vincolo paesaggistico, come da Cartografia Aree Verdi Vincolate – Centro Storico :(https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Cartografia-Aree-Verdi-Vincolate-Centro-Storico )

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se l’intervento è stato autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza e nel caso di avere copia di tutte le autorizzazioni;

Se si era in possesso dell’autorizzazione paesaggistica per procedere a questi tagli e di averne copia;

Se la richiesta di autorizzazione paesaggistica era corredata dalla prescritta relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, che attestasse la presenza di “elementi vegetazionali con patologie”, ai sensi delle prescrizioni contenute nella scheda del vincolo paesaggistico, e di averne copia

Se la richiesta di autorizzazione paesaggistica era corredata dal prescritto progetto di restauro del giardino e di eventuale reimpianto della vegetazione arborea, nonché dagli “studi e appropriata documentazione storica” che attestino “il rispetto dei caratteri originari di tali aree”, il tutto ai sensi delle prescrizioni contenute nella scheda del vincolo paesaggistico D.M. 10/09/1957 – G.U. 236 del 1957a allegata al PIT/PPR della Regione Toscana, e di averne copia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

