Interrogazione: Coinvolgimento di Camp Darby nelle movimentazioni di armi verso Israel

Tenuto conto che la grande base aeronavale siciliana di Sigonella viene impiegata in questi giorni dal Pentagono per i velivoli adibiti al trasporto di sistemi d’arma, munizioni ed equipaggiamento per le forze armate di Israele impegnate nei bombardamenti contro la popolazione di Gaza.

Tenuto conto che Camp Darby ospita il più grande arsenale statunitense di armi e munizioni fuori dal territorio degli Stati Uniti.

Tenuto conto quindi che da Campa Darby partono quindi armi e munizioni attraverso il Canale dei Navicelli verso il vicino Porto di Livorno, da dove tali armi raggiungono ulteriori destinazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente.

Tenuto conto che gli Stai Uniti stanno sostenendo attivamente Israele nelle operazioni di guerra contro la popolazione di Gaza

Si chiede al sindaco e alla giunta

se sono interessate strutture militari e /o infrastrutture civili, a partire dal Canale dei Navicelli, presenti nel territorio comunale di Pisa dal trasporto di armamenti verso Israele;

se l’aeroporto militare di Pisa è stato utilizzato per il trasferimento di questi armamenti verso le destinazioni di guerra;

se il Ministero della Difesa o le autorità della base militare di Camp Darby ha messo a conoscenza questa amministrazione di simili movimentazioni;

se intendono intraprendere azioni per impedire simili movimentazioni di armamenti nel nostro territorio comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

