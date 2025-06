Interrogazione: Concessione del suolo pubblico in alcune delle principali piazze del centro storico

Tenuto conto che entro lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per le richieste di concessione del suolo pubblico;

Tenuto conto della importanza che vi sia un equilibrio tra la percentuale di suolo dato in concessione per attività commerciali e quello libero per la fruibilità pubblica.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Qual è la misura in metri quadrati della superficie della Piazza Chiara Gambacorti data in concessione alle attività commerciali di somministrazione (bar, ristoranti, etc.) e qual è la misura della superficie della stessa piazza libera per la fruibilità pubblica.

Qual è la misura in metri quadrati della superficie della Piazza Cairoli data in concessione alle attività commerciali di somministrazione (bar, ristoranti, etc.) e qual è la misura della superficie della stessa piazza libera per la fruibilità pubblica.

Qual è la misura in metri quadrati della superficie della Piazza delle Vettovaglie data in concessione alle attività commerciali di somministrazione (bar, ristoranti, etc.) e qual è la misura della superficie della stessa piazza libera per la fruibilità pubblica.

Qual è la misura in metri quadrati della superficie della Piazza Cavallotti data in concessione alle attività commerciali di somministrazione (bar, ristoranti, etc.) e qual è la misura della superficie della stessa piazza libera per la fruibilità pubblica.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

