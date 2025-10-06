Interrogazione: Concessioni e pagamenti dei canoni alla PortAuthority

Tenuto conto che nel Bilancio consolidato 2024 per quanto concerne la PortAuthority si evidenzia la problematicità della riscossione crediti da parte della società.

Tenuto conto che il Comune detiene il 100 per cento della PoetAuthority.

Tenuto conto di quanto emerso nella audizione del Presidente della PortAuthority in Secondarie Commissione di Controllo e Garanzia lo scorso 30 settembre

Si chiede al sindaco e alla giunta

a quanto ammontano complessivamente i crediti da canoni relativi ai privati per le concessioni demaniali che vanta la PortAuthority;

quali sono i soggetti che hanno pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali arretrati e l’importo relativo a ciascuno soggetto e per quali anni;

se vi sono nell’area gestita dalla PortAuthority soggetti che sono titolari di concessione demaniale ma non esercitano attività produttiva nell’area e utilizzano lo strumento della subconcessione a favore di altri soggetti; e nel caso quanti e quali sono questi soggetti e a chi subconcedono;

Se nel corso del 2025 si è proceduto a revoche delle concessioni da parte della PortAuthority e nel caso nei confronti di quali soggetti e per quali motivi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

