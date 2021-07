La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Controlli su attività commerciali del centro storico

Tenuto conto che negli ultimi anni si sono susseguite numerose ordinanze comunali riguardanti le modalità di commercializzazione in generale e di alcuni prodotti in particolare, ovvero orari e giorni della settimana che sono di anno in anno e anche di mese in mese mutati, ma che principalmente che hanno riguardato il periodo estivo, ritenendo la vendita di alcolici unico primum movens di quella che dall’amministrazione comunale è definita “malamovida”.

Tenuto conto che nel periodo dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV2 tali ordinanze hanno riguardato anche il periodo invernale.

Considerando che tali ordinanze hanno evidenti ricadute sull’economia cittadina e vanno a colpire in particolare modo alcuni tipi di attività come ad esempio i minimarket.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quanti controlli e di quale natura (ispezione locale generale-scadenze/esposizione prezzi-salubrità oppure sospetto di violazione di norme generali /ordinanze comunali), sono stati effettuati nei confronti di esercizi commerciali (minimarket, esercizi di vicinato, succursali del grande commercio ora presenti in centro storico) nel centro storico nel 2019 quanti nel 2020 e nei primi 5 mesi del 2021.

Quanti fra questi controlli hanno riguardato minimarket sia per l’anno 2019 sia per l’anno 2020 che primi 5 mesi 2021 e in caso di minimarket quali esiti hanno evidenziati i controlli effettuati e in quanti casi si sia arrivati alla sanzione e per quali motivazioni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile