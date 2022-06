Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Convenzione tra Comune e Gruppo Bulgarella su progetto Piazza del Terzo Millennio

Tenuto conto che sulle proprie pagine fb il gruppo Bulgarella annuncia che “a breve inizieranno i lavori per completare un edificio di 5 piani destinato a civile abitazione” nell’ambito del progetto della Piazza del Terzo Millennio.

Tenuto conto che il sindaco rispondendo ad una interrogazione del nostro gruppo consiliare in merito alle fideiussioni per la Piazza del Terzo Millennio riportava la seguente risposta della Dirigente Ricci lo scorso 3 marzo: “Ad oggi non sono state presentate nuove fideiussioni in quanto non è stata ancora sottoscritta la nuova convenzione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri accessori”.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se quindi la nuova convenzione è stata sottoscritta, e nel caso quando, e di averne copia;

Se sono state depositate le relative fideiussioni e nel caso per quali importi, e di averne copia;

Se è stato rilasciato il permesso a costruire in base alla nuova convenzione, e nel caso quando e di averne copia;

Se la posizione debitoria del gruppo Bulgarella nei confronti del Comune di Pisa incide rispetto all’iter autorizzativo di questo progetto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile