Interrogazione: dati su Agenzia Casa

Premesso che:

– in data 10.09.2024 con risposta ad interrogazione 56/2024 presentata dal Gruppo consiliare Diritti in Comune veniva comunicato che “Per quanto riguarda la situazione di Agenzia Casa, sono in corso le procedure per relativa disciplina: non appena concluse, sarà nostra cura trasmettere i relativi dati”

– dopo un anno ancora non si è ricevuto alcuna informazione relativa ai dati, agli investimenti pubblici ( se stanziati) alle campagne di promozione della c.d. “agenzia casa”;

– in data 31.07.2025 è uscito un bando per assegnazione in locazione di n. 12 alloggi di edilizia agevolata a canone sostenibile;

– detto bando vedeva come data ultima di presentazione della domanda il giorno 31.08.2025;

Considerato che:

– non vi è stata nessuna campagna pubblicitaria su quotidiani o con pubblicizzazioni diverse dalla mera pubblicazione del bando

– gli immobili descritti nel bando sono tutti di proprietà pubblica

– non è noto se siano state di fatto investite risorse per un percorso da avviare con il mercato privato anche mediante una collaborazione con organizzazioni di categoria ed agenzie immobiliari

Ritenuto che:

– gli immobili destinati a locazioni di lunga durata a Pisa sono sempre meno come dimostra, tra l’altro, la crescente destinazione degli stessi a locazioni turistiche con l’apertura di un’attività ogni due giorni negli ultimi 20 mesi;

– i prezzi degli affitti crescono e le garanzie richieste dal mercato privato per accedere ad una locazione abitativa sono tutt’altro che in linea con i salari e la condizione precaria lavorativa di molte persone e famiglie;

– l’agenzia casa è un valido strumento per intervenire sul mercato privato e consentire di recuperare immobili da destinare a locazioni di lungo periodo con garanzie pubbliche anche nei confronti dei proprietari;

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quante risorse abbia investito il comune di Pisa rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 per l’edilizia agevolata e per la così detta “agenzia casa”;

Quante risorse siano state impiegate per finanziare il progetto Agenzia Casa nei confronti di immobili privati;

Quanti nuclei familiari dal 2022 ad oggi anno stati alloggiati in agenzia casa con specifica per ogni singolo anno;

Quante siano le locazioni in corso;

Quante riguardino immobili pubblici (e di questi quanti relativi al patromonio ERP del comune di Pisa)

Quante siano le locazioni con proprietari privati stipulate con garanzie comunali a partire rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...