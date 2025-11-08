Interrogazione: Emergenza abitativa e alloggi pubblici non abitati in città

Tenuto conto del fatto che nella nostra città l’emergenza sfratti è sempre più pressante e che Pisa è il secondo capoluogo in Toscana per numero di sfratti.

Tenuto conto del fatto che il mercato privato non offre per quantità e costi facile accesso a reperire situazioni abitative adeguate

Tenuto conto del fatto che in molti casi le politiche adottate per far fronte a questa emergenza sono inadeguate e insufficienti

Tenuto conto della necessità di individuare nuove e più efficaci soluzioni per evitare che tutte le persone e, soprattutto se minori, si trovino in gravi situazioni di disagio.

Tenuto conto dello scioglimento della Società della salute, della nuova ripartizione dei compiti tra comune e altri soggetti pubblici;

Tenuto conto che l’assessora Bonanno ha dichiarato alla stampa che gli alloggi pubblici attualmente non abitati sono 169 e che di questi “solo” 90 sono realmente sfitti

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quanti alloggi sono stati assegnati in emergenza abitativa nel 2024 e nel 2025 e rispettivamente quanti per ciascuna delle graduatorie presenti;

Quanti soldi sono stati spesi nelle albergazioni di emergenza rispettivamente nel 2024 e nel 2025 (sino al mese di ottobre)

Quanti dei 169 alloggi attualmente non abitati sono associati a finanziamenti per ristrutturazione e per ciascuno di essi a quanto ammonta il finanziamento, da dove proviene, se è già presente un cronoprogramma dei lavori e, se conosciuto, il termine di conclusione previsto per ciascuna ristrutturazione.

Quante persone sono ad oggi ospitate in b&b o altre strutture alberghiere in ragione di una situazione di emergenza abitativa e quanti sono i minori

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

