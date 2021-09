Interrogazione: Espropri realizzazione progetto rotatoria Montacchiello

Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Espropri realizzazione progetto rotatoria Montacchiello

Tenuto conto che in base a quanto risposto dall’assessore Latrofa ad una recente interpellanza depositata dal Gruppo consiliare Diritti in comune in merito al progetto di realizzazione della rotatoria a Montacchiello sono necessari alcuni espropri.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se per procedere agli eventuali espropri da parte del Comune di Pisa è necessario approvare una variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, o se negli strumenti urbanistici è già contenuta la previsione di tale opera, che comprenda anche le recenti modifiche del progetto;

Se anche il Comune di Cascina, sul cui territorio ricade in parte la rotatoria, deve procedere analogamente;

Se esiste un accordo di programma con il Comune di Cascina o altri enti per la realizzazione di tale opera.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile